Soirée Béarnaise Eysus, 24 novembre 2023, Eysus.

Eysus,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Eysus organise la seconde édition de la soirée béarnaise ce jour.

La soirée sera animée par le groupe Evada.

Repas avec garbure, poulet sauce forestière, pommes boulangères et légumes, fromage, tarte aux pommes. Café et digestif offerts.

Repas sur réservation, menu enfant disponible.

Ils vous attendent nombreux !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 23:59:00.

Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Eysus festival committee is organizing the second edition of the Béarnaise evening today.

The evening will be entertained by the Evada group.

Meal includes garbure, chicken in forest sauce, pommes boulangères and vegetables, cheese and apple pie. Complimentary coffee and digestif.

Reservations required, children’s menu available.

We look forward to seeing you there!

La comisión de fiestas de Eysus organiza hoy la segunda edición de la velada bearnesa.

La velada estará amenizada por el grupo Evada.

Comida con garbure, pollo en salsa del bosque, pommes boulangères y verduras, queso, tarta de manzana. Café y digestivo de cortesía.

Reserva obligatoria, menú infantil disponible.

¡Le esperamos!

Das Festkomitee von Eysus organisiert heute die zweite Ausgabe des Béarnaise-Abends.

Der Abend wird von der Gruppe Evada musikalisch umrahmt.

Mahlzeit mit Garbure, Huhn mit Waldsauce, Bäckereikartoffeln und Gemüse, Käse, Apfelkuchen. Kaffee und Digestif werden angeboten.

Essen auf Vorbestellung, Kindermenü erhältlich.

Sie erwarten Sie zahlreich!

