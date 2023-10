Un poyo rojo #2 Théâtre Jean Vilar – Le Plateau Eysines, 20 octobre 2023 20:00, Eysines.

Un poyo rojo #2 Théâtre Jean Vilar – Le Plateau Eysines Vendredi 20 octobre, 20h00

Comment se questionner sur notre rapport aux images dans une performance de théâtre physique remplie de drôleries musclées ! Vendredi 20 octobre, 20h00 1

https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4639/DYSTOPIA

Un poyo rojo #2

par la compagnie DYSTOPIA

Une performance puissante et remplie de drôleries musclées !

Voici le nouveau spectacle des deux acrobates argentins endiablés Alfonso Barón et Luciano Rosso.

Suite au succès phénoménal de « Un Poyo Rojo » que nous avons eu le plaisir de recevoir en 2018, DYSTOPIA revient avec une nouvelle création combinant théâtre corporel, danse, vidéo et musique. Ce second opus « Un poyo rojo #2 » questionne notre rapport aux images.

Autour de capteurs, d’écran vert, d’interactivité, deux présentateurs dressent le portrait d’un monde en proie aux nouvelles technologies, aux outils numériques et au flux permanent d’images.

Dans une succession de tableaux déjantés, les visages des deux compères distordus par des filtres deviennent une myriade de personnages issus des réseaux sociaux et d’émissions de télévision.

Sur scène, les acrobaties s’organisent dans une chorégraphie contemporaine où les corps énergiques propres à ces deux artistes nous plongent dans une véritable expérience de théâtre physique et loufoque !

Déroutant et captivant !

Vendredi 20 octobre 2023 à 20h

Théâtre Jean Vilar – Le Plateau

Rue de l’église – 33320 Eysines

TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 €

TOUT PUBLIC

Théâtre Jean Vilar – Le Plateau Rue de l’église – 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde