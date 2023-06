DÉ(S) FORMÉ(S) • Compagnie Chriki’Z EYSINES, Théâtre de verdure du Pinsan Eysines, 27 juillet 2023, Eysines.

DÉ(S) FORMÉ(S) • Compagnie Chriki’Z Jeudi 27 juillet, 19h00 EYSINES, Théâtre de verdure du Pinsan GRATUIT sans réservation

De la forme naît l’idée

Trois corps dessinent des lignes distinctes qui se rejoignent et s’épousent, puis prennent de la distance et créent une perspective éphémère avant de se retrouver encore, de s’emmêler, de s’accrocher, de prendre (nouvelle) forme. Sous la direction de la chorégraphe Jeanne Azoulay, les trois danseurs déclinent des gestes propres à une danse contemporaine née du hip-hop. Le spectateur se retrouve comme dans une parenthèse singulière, impliqué au plus près, avec l’impression qu’il pourrait presque toucher du doigt cette matière mouvante qui s’agite avec grâce et hardiesse devant lui. Plein de volume et de densité, Dé(s) Formé(s) est aussi une superbe performance physique portée par des danseurs virtuoses et terriblement séduisants.

Avec Andy Jaonarison Andrianasolo, Maxim Thach et Elie Trembley • Chorégraphie : Jeanne Azoulay • Musique originale additionnelle : Romain Serre • Regard Complice : Amine Boussa

Photo : Emma Derrier

☀️ JEUDI 27.07 À 19H

☀️ EYSINES Théâtre de verdure du Pinsan, rue du Pinsan 33320 Eysines

☀️ TOUT PUBLIC dès 7 ans

☀️ DURÉE : 30 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Théâtre Jean Vilar (rue de l’église) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Chriki’z

Extrait du spectacle

https://youtu.be/MOg9TaWTcNw

Dernier Dé(s) Formé(s) à Bègles le 10.08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Emma Derrier