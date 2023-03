CHASSOL Salle du Vigean, 28 avril 2023 20:30, Eysines.

Inspiré par Bruxelles et sa vocalité polyphonique, Chassol fusionne images et sons de la capitale en un portrait musical où jazz, pop, rock, hip-hop et musique classique conversent. Vendredi 28 avril, 20h30 1

CHASSOL

« Chou »

Chroniqueur radio, compositeur de musiques de film, figure du jazz contemporain, Christophe Chassol fusionne les musiques électroniques, le classique, la pop et le jazz.

Il nous présente sa nouvelle création intitulée Chou.

Entre performance musicale et grand trip cinéphile, Chou capture l’identité sonore bruxelloise.

Caméra à l’épaule, micro tendu, Chassol a crée la palette musicale de Bruxelles, mêlant images et sons, rencontres avec d’autres artistes (rappeur, chanteuse baroque, violoncelliste…) et rencontres avec des lieux.

Concert à l’approche ultra sensorielle, pour les yeux et les oreilles où Chassol harmonise le réel à l’aide d’images et de sons ramenés de ses expéditions dans Bruxelles.

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer

Salle du Vigean Rue Gilbert-Caudéran 33320 Eysines Le Vigean Eysines 33320 Gironde