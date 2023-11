HOME – Nicolas Sannier Le Plateau – Théâtre Jean Vilar Eysines, 30 novembre 2023T 20:00, Eysines.

Danseur et circassien, Nicolas Sannier a côtoyé le hip-hop, la scène du Cirque Plume et la danse contemporaine.

Ce premier spectacle en solo, Home, est une invitation à entrer dans ce lieu intime qu’est le chez-soi. Home, c’est une visite poétique de l’espace domestique. Dans chaque pièce, avec imagination et fantaisie, l’artiste expérimente les espaces, les objets et explore sa propre sensibilité.

Accompagné, entre autres, d’une roue cyr, Nicolas Sannier nous embarque avec délicatesse dans un univers fait d’acrobaties, de danse, de féerie.

Une visite virevoltante !!

Asseyez-vous, mettez-vous à l’aise, la visite commence !

Distribution :

Conception : Nicolas Sannier

Musique : Mathis Der Maler

Acrobatie et danse : Nicolas Sannier

Production : Gonna be good

Le Plateau – Théâtre Jean Vilar Rue de l’église 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde