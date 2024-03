Eysines Goes Soul – 19ème édition Domaine du Pinsan Eysines, samedi 18 mai 2024.

Eysines Goes Soul – 19ème édition Domaine du Pinsan Eysines Samedi 18 mai, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-18 18:30

Fin : 2024-05-18 23:59

Eysines Goes Soul – 19ème édition – Quinn DeVeaux + Noreda Graves + Louise Weber Samedi 18 mai, 18h30 1

Cette année, Eysines Goes Soul revient pour sa 19ème édition, le 18 mai prochain ! L’occasion de fêter le printemps en musique avec une programmation Soul, Blues et Groove signée Allez Les Filles en partenariat avec la Ville d’Eysines.

Une date à ne pas rater car elle clôtura 2 jours de festivités dans le cadre du 40ème anniversaire du Domaine du Pinsan .

Le festival Eysines Goes Soul, c’est aussi un pique-nique géant en famille ou entre amis. Chacun déplie sa nappe, on ouvre son panier. Pour ceux qui n’ont rien dans le panier et rien dans l’estomac, pas d’inquiétude, vous pourrez grâce aux foodtrucks venus pour l’occasion, trouver de quoi vous restaurer.

À 23h, le ciel s’embrase au-dessus des pins, avec le traditionnel feu d’artifice organisé par la Ville d’Eysines.

// PROGRAMMATION ( sous réserve de modifications) //

Quinn DeVeaux

Quinn DeVeaux ( Nashville) est à l’origine de la Blue Beat Soul mélange de Deep Soul Blues et de Country Rock. Il reçoit une considération aux Grammys catégorie Best Traditional R’n’B performance en 2022.

Après deux albums d’inspiration Memphis Sun Studio et une première tournée française saluée par la critique, il revient en Europe en 2024 avec un nouvel opus en préparation qui nous promet un live riche de nouveautés.

«Quinn Deveaux crée une riche tapisserie sonore qui évoque et rend hommage à ses aïeuls tout en surveillant le pouls de ses contemporains de Bill Withers à Leon Bridges, en passant par Otis Redding et Ray Charles…»

Noreda Graves

Le son de Noreda Graves est un mélange de Gospel, Funk, Blues et R&B. Ses influences majeures sont James Brown, Aretha Franklin et les Clark Sisters… et bien sûr, la grande Etta James pour le Blues ! Noreda est native de Caroline du Nord et s’est récemment installée en Italie.

Son énergie, son incroyable charisme et sa voix exceptionnelle (elle a été membre du Harlem Gospel Choir et chanteuse lead de l’Anthony Morgan Choir), tout comme l’excellence de ses accompagnateurs, ont rapidement fait d’elle une des attractions scéniques les plus demandées dans les festivals Soul/Blues Jazz d’Italie et d’Europe.

En France, elle a fait sensation au Festival Bain de Blues 2022 et a triomphé lors de son passage au Festival Grésiblues de la même année.

Louise Weber

Louise Weber a un petit ukulélé et un sacré caractère !

Elle distille ses chansons d’une voix gourmande et légère, portée par deux musiciens aux doigts de velours.

Ce trio vous fera voyager dans une atmosphère acoustique.

Louise Weber, c’est un monde vallonné de douleur et d’amour, de coups de gueule et d’humour.

Evénement co-organisé avec le festival Relache et l’association Allez les filles

Domaine Du Pinsan 33 320 Eysines

▶ Accès : BUS 3/ 72

▶ Rocade Sortie 8

Domaine du Pinsan Domaine du Pinsan, Eysines La Forêt Eysines 33320 Gironde