Gironde Octobre Rose – Eysines mobilisée Eysines Eysines, 2 octobre 2023, Eysines. Octobre Rose – Eysines mobilisée 2 – 26 octobre Eysines La Ville d’Eysines, le CCAS et le Centre Social et Culturel L’Eycho se mobilisent pour Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Les temps forts lundi 2 octobre 14h-16h30 : l’Eycho vous offre le goûter pour sa première Pause-Café au Vigean et vous proose un atelier créatif sur le thème d’Octobre Rose.

14h à 16h30 : séance de yoga et sonothérapie (Eycho du Vigean) vendredi 20 octobre 19h à 21h : la fameuse Soirée Zen ! Venez vous faire dorloter à la piscine du Pinsan avec des activités bien-être lors de cette soirée caritative (massages, aqua-relaxation, yoga…). Entrée 3€. Soirée sur inscription (nombre de places limité) : www.billetweb.fr/octobre-rose-soiree-zen

Les fonds collectés seront reversés à l’association Personn’elles qui sensibilise à la prévention du cancer du sein et améliore le vécu des patients.

Dimanche 8 octobre | 10h-12h30 Marché de Migron

Vencredi 13 octobre | 14h-19h Super U

Mardi 17 octobre |14h45-15h15 Eysines France Services

Jeudi 19 octobre | 14h30-15h Eycho du Vigean

