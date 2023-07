Ateliers moustique Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Ateliers moustique 11 août et 7 septembre Gratuit sur inscription 10 AOÛT À 18H / Jardin d'Alfred

Reconnaître les moustiques adultes, les larves, les gîtes potentiels dans le jardin. Imaginer les solutions pour se protéger de ces insectes. 7 SEPTEMBRE À 17H / Salle René Poujol

Reconnaître les larves de moustique tigre, bien identifier les adultes, adopter les bons gestes pour s'en débarrasser, comment participer à la signalisation de gîte ? 05 56 16 18 11 developpement.durable@eysines.fr

