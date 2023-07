Les randos du Raid – juillet 2023 Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Les randos du Raid – juillet 2023 Eysines Eysines, 28 juillet 2023, Eysines. Les randos du Raid – juillet 2023 28 et 29 juillet Eysines Gratuit sur inscription Cette année encore, le Raid des maraîchers prolonge le plaisir et vous propose de repartir durant l’été à la découverte de la zone maraîchère. Au cours de 2 week-ends (28-29 juillet – 25-26 août), des balades à pied ou à vélo seront organisées en petits groupes pour partir à la rencontre des exploitants locaux. Un format réduit qui fera la part belle aux échanges entre participant·es. Départ du Chalet CAP33 du domaine du Pinsan pour les balades à vélo le vendredi 28 juillet à 19h. Départ Grande place du Bourg pour les balades à pied le samedi 29 juillet à 9h30. Inscriptions gratuites du 28-29 juillet sur billetweb. Eysines Eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556161818 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556161813 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/les-randos-du-raid-ete-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

