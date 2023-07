Ateliers recyclage et compostage Eysines Eysines, 13 juillet 2023, Eysines.

Ateliers recyclage et compostage 13 juillet – 4 novembre Eysines Gratuit avec sur inscription

Un Français produit en moyenne 568 kg de déchets par an.

Or, la plupart de nos déchets peuvent être recyclés et revalorisés.

Le recyclage permet de réintroduire de nouveaux produits dans le cycle de consommation et de donner une deuxième vie à un objet.

13 JUILLET DE 16H À 20H / Château Lescombes

Rencontre avec Zérowaste sur le thème du sport et de la gestion des déchets. Bordeaux Métropole tiendra également un stand informatif.

21 OCTOBRE À 14H / Grange de Lescombes

Atelier d’initiation au compostage et distribution de composteurs (inscription obligatoire).

25 OCTOBRE DE 14H À17H / Salle René Poujol

TOUR À FEUILLES

La tour à feuilles est une bonne idée pour valoriser les feuilles mortes et obtenir du superbe terreau. Car les feuilles mortes sont de l’or, et non pas des déchets. Elles ne doivent en aucun cas être brûlées. La technique est simple : du grillage, et des feuilles.

4 NOVEMBRE À 14H / Grange de Lescombes

Atelier d’initiation au compostage et distribution de composteurs (inscription obligatoire).

DU 18 AU 26 NOVEMBRE

La Ville proposera de se retrouver dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (thématique des emballages). Le programme vous sera communiqué prochainement sur les canaux de communication de la Ville.

Eysines eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 16 18 11 »}, {« type »: « email », « value »: « developpement.durable@eysines.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T16:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

compostage tri