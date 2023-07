Ateliers Jardin Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Ateliers Jardin Eysines Eysines, 8 juillet 2023, Eysines. Ateliers Jardin 8 juillet – 4 novembre Eysines Gratuit sur inscription Venez à la rencontre de nos intervenant·es jardin. Vous découvrirez à leurs côtés les bonnes pratiques en matière de jardinage. Inscrivez-vous pour profiter gratuitement de nos ateliers. 8 JUILLET DE 17H À 19H / Jardin d’Alfred

Les belles d’été. Soignons les tomates et autres légumes d’été. Repiquage des légumes d’automne. 29 AOÛT DE 17H À 19H / Jardin d’Alfred

Les belles d’automne. Plantation des légumes d’automne. 9 SEPTEMBRE DE 17H À 19H / Jardins familiaux

Récoltons les graines de fleurs et salades. 16 SEPTEMBRE DE 17H À 19H / Boulangerie Padoca

Récoltons les graines des légumes d’hiver : nettoyage, séchage, conservation, étiquetage. 17 OCTOBRE DE 17H À 19H / Jardins familiaux

Récoltons les graines de fleurs et salades. 4 NOVEMBRE DE 16H À 18H / Centre culturel Le Plateau

Comment faire le bilan d’une année au jardin ? Qu’est-ce qui a marché? Les envies de l’année prochaine. 17 NOVEMBRE DE 15H À 17H / Centre culturel Le Plateau

Comment nourrir le sol ? Nettoyage de parcelles et amendement selon les besoins du sol. 1er DÉCEMBRE DE 17H À 19H / Centre culturel Le Plateau

Dessiner son jardin : comment l'orienter ? Qu'est-ce que la rotation des cultures ? Introduction au calendrier lunaire et planétaire de Maria Thun.

