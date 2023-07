Cet évènement est passé Sur les traces du hérisson Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Sur les traces du hérisson Eysines Eysines, 7 juillet 2023, Eysines. Sur les traces du hérisson 7 juillet – 3 novembre Eysines Gratuit sur inscription ENTRE LE 7 ET 12 JUILLET

Partez sur les traces des hérissons avec Linda Pouchard. Les ateliers auront lieu le matin tôt ou le soir tard, pour pouvoir observer au mieux les indices de passage de ces petits mammifères. 13 OCTOBRE À 18H

Faire connaissance avec le hérisson : où vit-il la journée ? Que mange-t-il ? Linda vous donnera tous les détails sur la vie de ce mammifère. DU 14 AU 19 OCTOBRE

Un tunnel, du papier, de l’huile de tournesol, du charbon, une poignée de nourriture…. voici tous les éléments qui vont nous aider à repérer les empreintes du hérisson. Découvrez au coucher ou lever du soleil la méthode pour relever les empreintes du petit mammifère et inventorier quelques passages de l’animal. Ceci permettra d’installer les abris à hérisson construits en été 2022 dans le cadre du budget participatif. 3 NOVEMBRE À 18H

Seconde balade autour de la vie du hérisson avant la saison d’hibernation. Eysines eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 16 18 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T07:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

2023-11-03T18:00:00+01:00 – 2023-11-03T20:00:00+01:00 herisson traces Détails Catégories d’Évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Eysines Adresse eysines Ville Eysines Departement Gironde Lieu Ville Eysines Eysines

Eysines Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/