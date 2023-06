Fertiles 2e édition – L’art prend racine à Eysines Eysines Eysines, 6 juillet 2023, Eysines.

Fertiles 2e édition – L’art prend racine à Eysines Jeudi 6 juillet, 18h30 Eysines Toutes les animations sont gratuites.

Les spectacles sont tout public sauf Dé(s) Formé(s), dès 7 ans et Les Histoires d’A, dès 8 ans.

Parmi les espaces verts de la commune, 7 parcs sont aménagés afin d’accueillir au mieux les usagers, 7 sites qui n’attendent qu’à être réinventés pour marier l’art et la nature. Les installations artistiques, imaginées et réalisées in situ s’adressent à toutes et tous, aux visiteurs qui découvrent le lieu pour la première fois tout comme aux habitants qui l’arpentent chaque jour.

DES ARTISTES ASSOCIÉS

Chaque édition de Fertiles se construit avec les artistes invités en leur proposant la ville comme terre d’inspiration. En mêlant ateliers, rencontres, balades, expositions et création artistique, en amont, dès la conception et durant le temps du festival, nous souhaitons ainsi faciliter l’accès à l’art contemporain et créer des temps d’échange et de partage. José le Piez, sculpteur d’arbres, Laurent Cerciat et Valérie Champigny, plasticiens, sont les trois artistes complices de cette édition et vous proposent de découvrir leur univers artistique en pleine nature !

LES RENDEZ-VOUS

JEUDI 6 JUILLET

Lancement de la 2e édition du Festival Fertiles

18h – Présentation du spectacle d’Acro Danse Big Fish de la Compagnie Mü

Spectacle proposé dans le cadre des Scènes d’Eté en Gironde

19h – Inauguration en présence des artistes

Parc du Château Lescombes

Tout public / Gratuit

REPRÉSENTATIONS DANS LES PARCS

JEUDI 20 JUILLET

SOUFFLES #1

Christine Hassid Project – Danse contemporaine

17h et 19h / Atelier de pratique artistique entre les deux spectacles

Durée du spectacle : 20 minutes

Durée de l’atelier : 30 minutes environ

Parc du Château Lescombes

Tout public / Gratuit

JEUDI 27 JUILLET

DÉ(S) FORMÉ(S)

Compagnie Chriki’Z – Danse

19h / Durée : 30 minutes

Théâtre de verdure – Domaine du Pinsan

Tout public dès 7 ans / Gratuit

VENDREDI 18 AOÛT

NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER

Kif Kif compagnie – Cirque, théâtre, musique

18h / Durée : 1h

Parvis de la médiathèque

Tout public / Gratuit

MERCREDI 23 AOÛT

LES HISTOIRES D’A

Le Liquidambar – Marionettes

18h30 / Durée : 55 minutes

Parc du Château Lescombes

Tout public dès 8 ans / Gratuit

Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

