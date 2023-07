Le cabinet des curiosités Eysines Eysines, 5 juillet 2023, Eysines.

La proposition est faite à la Compagnie Soria et au Collectif Mille Trois Cents de co-construire un véritable cabinet de curiosités pour le Festival des Arts Mêlés (23 et 24 septembre 2023) sur la thématique « Eysines sur-naturelle ».

Durant tout l’été des ateliers de pratique artistiques et des rencontres permettront de déployer un univers et d’écrire une histoire commune qui sera partagée et valorisée au plus grand nombre lors du festival.

Ce cabinet de curiosités invitera les participant.es à découvrir différents univers artistiques entre la fabrication, le modelage, l’illustration, le numérique (réalité augmentée sur les herbiers). Les participant.es deviennent ainsi les acteurs de cette aventure à raconter et découvrent les coulisses de la création.

L’intention artistique est d’imaginer toute une série de plantes incroyables et imaginaires pour en faire une exposition mais également une marionnette végétalisée et déambulatoire qui prendra vie fin septembre. Chaque participant viendra mettre une pierre à l’édifice de ce cabinet qui prendra forme au fur et à mesure de l’été porté par les deux compagnies et agrémenter de propositions invitant à développer la créativité et l’imaginaire.

Bricolage, fabrication, ateliers créatifs, réalisations numériques… Il y en aura pour tous les goûts ! Et au final : la création pour les Arts Mêlés 2023, d’une exposition collective décalée où planches botaniques, herbiers imaginaires, et autres bizarreries nous plongeront dans un univers onirique !

Vendredi 7 juillet 10h – 12h / Parc du Limancet

Mercredi 12 juillet 10h-12h / Résidence Autonomie du bourg

Mercredi 12 juillet 14h – 16h / hall du Plateau

Jeudi 13 juillet 14h-17h / Centre social La fôret

Lundi 17 juillet 10h – 12h / Centre de loisirs

Lundi 17 juillet 14h – 16h / hall du Plateau

Mardi 18 juillet 10h-12h / Résidence Autonomie du bourg

Lundi 24 juillet 10h-12h / Centre de Loisirs

Jeudi 26 juillet 10h-12h / Résidence Autonomie du bourg

Vendredi 28 juillet 10h – 12h / Parc du Limancet

Samedi 29 juillet 14h-16h / Centre social Le vigean

Les ateliers numériques (à partir de 8 ans) suivront :

Mercredi 26 juillet 14h – 16h / Médiathèque

Samedi 29 juillet 10h – 12h / Médiathèque

Eysines rue de l’église, Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 18 10 http://www.eysines-culture.fr

