Les nouvelles adresses du centre-bourg d’Eysines Eysines, 15 octobre 2022, Eysines. Les nouvelles adresses du centre-bourg d’Eysines Samedi 15 octobre, 18h00 Eysines Venez faire connaissance avec les nouveaux commerces du centre-bourg et (re)découvrir ses adresses historiques ! Eysines Eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine À la rencontre des nouvelles enseignes Rendez-vous samedi 15 octobre 2022 à 18h à l’angle de l’avenue de la Libération et de l’avenue de Picot à Eysines, pour faire connaissance avec les nouveaux commerces du centre-bourg. Boulangerie, épicerie, art floral, menuiserie, librairie, santé et bien-être, réparation de cycles, restaurant… ces nouvelles adresses viennent compléter l’offre déjà présente dans le centre-bourg. Ces installations participent de la redynamisation de ce secteur de la commune et s’intensifie depuis l’arrivée du tram D. Ce jour-là, vous pourrez également (re)découvrir les adresses historiques qui font vivre le centre-bourg au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T19:30:00+02:00

