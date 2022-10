Octobre Rose – Eysines mobilisée Eysines Eysines Catégories d’évènement: Eysines

La Ville d'Eysines se mobilise pour Octobre Rose et propose une programmation centrée sur la prévention et la sensibilisation.

La Ville d'Eysines, le CCAS et le centre social L'Eycho se mobilisent pour Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Au programme : dimanche 2 octobre 10h30 à 12h30 : stand de sensibilisation au marché de Migron avec l'association Personn'elles

mardi 11 octobre 10h à 12h : atelier de sensibilisation à la santé des femmes, à la salle Marcel Lachièze (Vigean)

mercredi 12 octobre 14h à 16h : atelier de prévention, à l'Eypicerie solidaire (centre René Poujol)

vendredi 21 octobre 19h à 21h : soirée caritative à la piscine du Pinsan avec activités bien-être (massage dans l'eau, yoga, qi gong, initiation à l'apnée, relaxation…) Soirée sur inscription (nombre de places limité) : www.eysines.fr/evenements/octobre-rose

Les fonds collectés seront reversés à l'association Maison RoseUp, lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes touchées par le cancer, pendant et après leur traitement.

Les fonds collectés seront reversés à l’association Maison RoseUp, lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes touchées par le cancer, pendant et après leur traitement. mercredi 26 octobre 18h30 à 20h30 : ciné-débat avec la projection du documentaire « Personn’elles – sur le chemin d’une nouvelle vie » de Valérie-Anne Monniot. Tout le mois d’octobre, les abords du Plateau, de la mairie et de l’école René Girol s’illuminent de rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

