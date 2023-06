FERTILES #2 Château Lescombes Eysines, 6 juillet 2023 10:00, Eysines.

Dans le cadre du festival de Land Art, Fertiles, sept parcs de la commune d’Eysines se réinventent pour marier l’art et la nature. 6 juillet – 26 août 1

Le festival de Land Art, Fertiles, encourage la mise en valeur du patrimoine naturel et la nécessité de le préserver. En dissimulant des œuvres d’art contemporain au sein des parcs et jardins de la ville, nous souhaitons inviter le public à décaler son regard en proposant ainsi une vision sensible et artistique, une invitation à se projeter dans l’imaginaire.

Dans le cadre du festival de Land Art, Fertiles, sept parcs de la commune se réinventent pour marier l’art et la nature. Des installations artistiques sont imaginées, réalisées in situ dans les espaces verts, les bois offrant à chacun de (re)découvrir ces lieux avec un regard différent.

Trois artistes – José Le Piez, sculpteur d’arbres et de sons, Laurent Cercia et Valérie Champigny, plasticiens – feront de la ville leur terre d’inspiration en mêlant ateliers, rencontres, créations et expositions.

Le lancement de cette 2ème édition de Fertiles aura lieu le jeudi 6 juillet dans le parc du Château Lescombes avec, à 18h, le spectacle « Big Fish » de la Compagnie Mü.

C’est à travers la danse, les arts du cirque que les 12 artistes de « Big Fish » évoluent en synergie sur plusieurs tableaux, illustrant des souvenirs d’enfance et d’adolescence. Depuis les premières rencontres, les premières angoisses, les premiers rêves, les premières danses, « Big Fish » est un voyage, un instant de flottement qui raconte nos chemins de vie, intimes et universels.

Dès 19 h, vous pourrez poursuivre ce moment convivial par une rencontre avec les artistes présents.

