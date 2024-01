Yvette de la Frémondière Centre d’Art contemporain – Château Lescombes Eysines, vendredi 26 janvier 2024.

Yvette de la Frémondière Centre d’Art contemporain – Château Lescombes Eysines 26 janvier – 7 avril

Les sculptures, Incongruités sculptées et Frémontages d’Yvette de la Frémondière racontent la mythologie de la modernité. 26 janvier – 7 avril 1

// Yvette de la Frémondière //

Yvette de la Frémondière a été accueillie au Centre d’Art en 2018 lors d’une exposition collective consacrée à trois artistes féminines. Elle revient pour une exposition dont elle sera l’artiste exclusive.

Yvette de la Frémondière travaille sans cesse. Infatigable, elle peint, colle, assemble, sculpte, collecte. Elle appréhende tous les matériaux : terre cuite, bronze, bois, papier, aluminium, céramique, en recherche permanente de l’insolite, du surprenant.

Derrière tout objet, toute création, c’est une histoire qui est à raconter.

Depuis 1979, elle a rassemblé 380 000 cartes postales, classées en séries poétiques ou plus énigmatiques qu’elle nomme les « Frémontages ». Une façon de raconter son époque, sa mythologie de la modernité qu’elle ne peut exprimer en sculpture. Certains seront présentés au Château Lescombes.

L’inattendu, le burlesque, l’humour, la fantaisie d’Yvette de la Frémondière n’effacent en rien le sérieux de son propos voire une certaine gravité.

Une exposition qui s’annonce très originale !

Avertissement : certaines images peuvent heurter la sensibilité du jeune public.

Yvette de la Frémondière – Sculptures, Incongruités sculptées, Frémontages ( du 26 janvier au 7 avril 2024)

Centre d’Art contemporain – Château Lescombes

198 avenue du Taillan-Médoc – 33320 Eysines

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Fermé les jours fériés

Entrée GRATUITE

