Vacances de Noël : les lutins du Père Noël à Eyrignac Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues Catégories d’Évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues Vacances de Noël : les lutins du Père Noël à Eyrignac Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues, 23 décembre 2023, Salignac-Eyvigues. Salignac-Eyvigues Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2024-01-01 17:00:00 La magie de Noël s’installe aux jardins dès aujourd’hui et ce jusqu’au 1er janvier.

Au détour de votre visite, une surprise vous attend peut-être au pied du sapin présent au coeur des jardins d’Eyrignac. Pour vous réchauffer, venez déguster un vin chaud ou un chocolat chaud à 16h à la billetterie des jardins ☕. Les jardins sont ouverts tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à la tombée de la nuit..

Eyrignac et ses Jardins Eyrignac

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08 par OT du pays de Fénelon Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Salignac-Eyvigues Autres Code postal 24590 Lieu Eyrignac et ses Jardins Adresse Eyrignac et ses Jardins Eyrignac Ville Salignac-Eyvigues Departement Dordogne Lieu Ville Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues Latitude 44.9401371 Longitude 1.31587851 latitude longitude 44.9401371;1.31587851

