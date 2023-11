Marché de noël Eyraud-Crempse-Maurens, 15 décembre 2023, Eyraud-Crempse-Maurens.

Eyraud-Crempse-Maurens,Dordogne

Marché de noël et marché alimentaire de 16h à 19h, bourg à Maurens.

Présence du Père Noël.

Tél: 05 53 73 55 50. Mairie.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market and food market from 4pm to 7pm, village in Maurens.

Santa Claus present.

Tel: 05 53 73 55 50. Town hall

Mercadillo navideño y mercado de alimentación de 16:00 a 19:00 horas, en el pueblo de Maurens.

Papá Noel estará presente.

Tel.: 05 53 73 55 50. Ayuntamiento

Weihnachts- und Lebensmittelmarkt von 16:00 bis 19:00 Uhr, bourg in Maurens.

Der Weihnachtsmann ist anwesend.

Tel: 05 53 73 55 50. Rathaus

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle