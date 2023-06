10ème édition du Festival du Théâtre du roi de Coeur Eyraud-Crempse-Maurens, 31 juillet 2023, Eyraud-Crempse-Maurens.

Eyraud-Crempse-Maurens,Dordogne

10ème édition du Festival du Théâtre du roi de Coeur

20h30 : “Un fil à la patte”

A partir de 5€/pers. Billetterie sur place et en ligne sur www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg à Maurens

Théâtre du Roi de Coeur 06 62 56 86 17.

Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



10th King of Hearts Theatre Festival

8:30pm: Un fil à la patte?

From 5?/pers. Tickets available on site and online at www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg, Maurens

Théâtre du Roi de Coeur 06 62 56 86 17

10º Festival de Teatro Rey de Corazones

20:30 h: Un fil à la patte (Un paseo por la cuerda floja)

A partir de 5 por persona. Entradas disponibles in situ y en línea en www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg en Maurens

Teatro del Rey de Corazón 06 62 56 86 17

10. Ausgabe des Festival du Théâtre du roi de Coeur (Theaterfestival des Herzkönigs)

20:30 Uhr: « Ein Faden an der Pfote »

Ab 5?/Pers. Tickets vor Ort und online unter www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg in Maurens

Théâtre du Roi de Coeur (Theater des Herzkönigs) 06 62 56 86 17

