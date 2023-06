10ème édition du Festival du Théâtre du roi de Coeur Eyraud-Crempse-Maurens, 29 juillet 2023, Eyraud-Crempse-Maurens.

Eyraud-Crempse-Maurens,Dordogne

10ème édition du Festival du Théâtre du roi de Coeur

11h : “Anne la pirate”

20h30 : “Un fil à la patte”

A partir de 5€/pers. Billetterie sur place et en ligne sur www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg à Maurens

Théâtre du Roi de Coeur 06 62 56 86 17.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . .

Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



10th King of Hearts Theatre Festival

11am: Anne the Pirate

8:30pm: Un fil à la patte?

From 5?/pers. Tickets available on site and online at www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg, Maurens

Théâtre du Roi de Coeur 06 62 56 86 17

10º Festival de Teatro Rey de Corazones

11h: Ana la pirata

20:30 h: ¿Un fil à la patte?

A partir de 5 por persona. Entradas disponibles in situ y en línea en www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg, Maurens

Teatro del Rey de Corazón 06 62 56 86 17

10. Ausgabe des Theaterfestivals des Herzkönigs

11:00 Uhr: « Anne, die Piratin »?

20:30 Uhr: « Ein Faden an der Pfote »

Ab 5 Euro pro Person. Tickets vor Ort und online unter www.theatreduroidecoeur.fr

Le bas bourg in Maurens

Théâtre du Roi de Coeur (Theater des Herzkönigs) 06 62 56 86 17

Mise à jour le 2023-06-09 par Vallée de l’Isle