Eyo'Nlé et les Pipassonneurs



2022-09-23 20:30:00 – 2022-09-23

Dans le cadre du festival du Pipasso.

Eyo’Nlé arrive en 2022 avec un nouvel album, « Une Valse à Cotonou », traversée vocale et cuivrée de quelques monuments de la chanson française de 1930 à nos jours, empreint de l’héritage d’une dynastie de musiciens de PortoNovo, capitale du Bénin. Les 4 frères ont appris l’harmonie, chantant des cantiques chaque matin, dirigés par leur père, un héritage dans la plus pure tradition béninoise. Ils fondent en 1998 la fanfare Eyo’Nlé. Le hasard n’existant pas, au gré d’une tournée en France, Eyo’Nlé croise les Ogres de Barback, comme eux quatre frères et sœurs musiciens, et ne les quitteront plus.

Les Pipassonneurs forment une fanfare de pipassoscornemuses picardes au répertoire joyeusement métissé. Ballades, chansons, belles mélodies et polkas pêchues.

Ce concert est une ode à la paix, au métissage et à la fraternité.

