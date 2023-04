Fête du Club Les chevaux de Toulondit, 23 avril 2023, Eymoutiers.

Ce concours a pour objectif d’être une animation pédagogique et de permettre la rencontre de tous les cavaliers du centre équestre, de leurs parents et de leurs amis. La présence de tous les cavaliers du club est souhaitée. Les cavaliers occasionnels du club qui ne souhaitent pas concourir, parents, amis, sont les bienvenus pour participer à l’organisation. Le concours est ouvert à tous et à tous les niveaux. Pour une bonne organisation inscrivez-vous dès que possible auprès de Corinne ou informez-la de votre empêchement. Vous pouvez apporter un gâteau et votre pique-nique à midi si la météo est clémente. La remise des prix se fera vers 17h30 à l’issue de la dernière épreuve. Si malheureusement un très mauvais temps s’invite le jour du concours, il sera reporté..

Dimanche 2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This competition aims to be an educational animation and to allow the meeting of all the riders of the equestrian center, their parents and their friends. The presence of all the riders of the club is wished. The occasional riders of the club who do not wish to compete, parents, friends, are welcome to participate in the organization. The competition is open to all and to all levels. For a good organization, please register as soon as possible with Corinne or inform her if you cannot attend. You can bring a cake and your picnic at noon if the weather is good. The prize-giving will take place around 5:30 pm at the end of the last race. If unfortunately the weather is very bad, the competition will be postponed.

El objetivo de este concurso es ser un evento educativo y permitir el encuentro de todos los jinetes del centro ecuestre, sus padres y amigos. Se desea la presencia de todos los jinetes del club. Los jinetes ocasionales del club que no deseen competir, padres, amigos, son bienvenidos a participar en la organización. La competición está abierta a todos y a todos los niveles. Para una buena organización, por favor inscríbase lo antes posible con Corinne o infórmele si no puede asistir. Si hace buen tiempo, puedes traer una tarta y un picnic al mediodía. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar hacia las 17.30 al final de la última carrera. Si por desgracia hace muy mal tiempo el día de la competición, ésta se aplazará.

Dieser Wettbewerb soll eine pädagogische Animation sein und das Zusammentreffen aller Reiter des Reitzentrums, ihrer Eltern und Freunde ermöglichen. Die Anwesenheit aller Reiter des Vereins ist erwünscht. Gelegentliche Reiter des Vereins, die nicht teilnehmen möchten, Eltern und Freunde sind willkommen, um sich an der Organisation zu beteiligen. Der Wettbewerb ist offen für alle und für alle Niveaus. Für eine gute Organisation melden Sie sich so schnell wie möglich bei Corinne an oder informieren Sie sie, wenn Sie verhindert sind. Bei gutem Wetter können Sie einen Kuchen und Ihr Mittagspicknick mitbringen. Die Preisverleihung findet gegen 17.30 Uhr nach der letzten Prüfung statt. Sollte am Tag des Wettbewerbs leider sehr schlechtes Wetter herrschen, wird er verschoben.

Mise à jour le 2023-03-02 par OT d’ Eymoutiers