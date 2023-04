Rencontre aux jardins partagés de la Vienne Eymoutiers Catégorie d’Évènement: Eymoutiers

2023-04-19 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-19 17:00:00 17:00:00 2 avenue Foch Haute-Vienne Eymoutiers . Rdv à 14h, aux jardins partagés. Gratuit. Rens: 05 55 69 65 28 Vous souhaitez devenir jardinier? C’est le moment de rencontrer l’équipe et de découvrir le fonctionnement des jardins partagés. 2 avenue Foch Eymoutiers

