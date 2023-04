Festival Horizon vert – cinéma d’écologie et films en circuit-court 30 Avenue de la Paix, 19 avril 2023, Eymoutiers.

Horizon Vert revient cette année pour une 3e édition dans différents cinémas de Haute-Vienne, dans un format plus court mais non moins riche, avec autant de propositions cinématographiques variées pour sensibiliser aux problématiques environnementales auprès de tous les publics ! Notre festival gravite autour du même objectif rassembleur : penser un monde plus juste, plus équitable, avec des écosystèmes plus harmonieux sur nos territoires. En tant que cinémas de proximité et lieux de

lien social, nous entendons jouer un rôle à notre échelle pour créer un débat citoyen autour de la notion

d’écologie, encore trop souvent mise au second plan dans nos réflexions politiques. Pour cela, nous avons élaboré une sélection de films de fiction et de documentaires d’ici et d’ailleurs qui

interrogent nos liens avec la nature et nos possibilités d’actions pour un futur plus durable. Nous

continuerons à créer des moments d’échange grâce à l’intervention d’associations, de spécialistes, de

cinéastes, afin d’alimenter les questionnements qui nous animent..

Vendredi 2023-04-19 à 17:30:00 ; fin : 2023-04-25 . .

30 Avenue de la Paix Eymoutiers

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Horizon Vert returns this year for a 3rd edition in different cinemas of Haute-Vienne, in a shorter but no less rich format, with as many varied cinematographic proposals to raise awareness about environmental issues among all audiences! Our festival revolves around the same unifying objective: to think of a fairer, more equitable world, with more harmonious ecosystems on our territories. As local cinemas and places of social link, we intend to play a

and places of social link, we intend to play a role in our scale to create a citizen debate around the notion

of ecology, still too often put in the second plan in our political reflections. To do this, we have put together a selection of fiction films and documentaries from here and elsewhere that

which question our links with nature and our possibilities of action for a more sustainable future. We

continue to create moments of exchange through the intervention of associations, specialists, filmmakers, in order to

and filmmakers, in order to feed the questions that animate us.

Horizon Vert vuelve este año para una tercera edición en diferentes salas de Haute-Vienne, en un formato más corto pero no menos rico, ¡con otras tantas propuestas cinematográficas variadas para sensibilizar a todos los públicos sobre las cuestiones medioambientales! Nuestro festival gira en torno a un mismo objetivo unificador: pensar en un mundo más justo y equitativo, con ecosistemas más armoniosos en nuestros territorios. Como cines locales y lugares de encuentro social

como cines locales y lugares de conexión social, pretendemos desempeñar un papel a nuestro nivel para crear un debate ciudadano en torno a la noción

de ecología, que con demasiada frecuencia sigue estando relegada a un segundo plano en nuestro pensamiento político. Para ello, hemos reunido una selección de películas de ficción y documentales de aquí y de otros lugares que

que cuestionan nuestros vínculos con la naturaleza y nuestras posibilidades de acción para un futuro más sostenible. Nosotros

seguimos creando momentos de intercambio gracias a la intervención de asociaciones, especialistas, cineastas

y cineastas, con el fin de alimentar las preguntas que nos mueven.

Horizon Vert findet dieses Jahr zum dritten Mal in verschiedenen Kinos in der Haute-Vienne statt, in einem kürzeren, aber nicht weniger reichhaltigen Format, mit ebenso vielen verschiedenen Filmvorschlägen, die das Bewusstsein für Umweltprobleme bei allen Zuschauern schärfen sollen! Unser Festival kreist um das gleiche verbindende Ziel: eine gerechtere, fairere Welt mit harmonischeren Ökosystemen in unseren Gebieten zu schaffen. Als Kinos in der Nähe und als Orte, die die

wir wollen auf unserer Ebene eine Rolle spielen, um eine Bürgerdebatte über den Begriff der Ökologie zu führen

ökologie zu schaffen, die in unseren politischen Überlegungen noch zu oft in den Hintergrund gedrängt wird. Zu diesem Zweck haben wir eine Auswahl von Spiel- und Dokumentarfilmen aus dem In- und Ausland zusammengestellt, die folgende Themen behandeln

unsere Beziehung zur Natur und unsere Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltigere Zukunft hinterfragen. Wir

werden weiterhin Momente des Austauschs schaffen, indem sie Verbände, Fachleute, Filmemacher

wir werden uns auf die Fragen konzentrieren, die uns bewegen.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT d’ Eymoutiers