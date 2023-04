Festival Horizon vert : Laurent Charbonnier, invité d’honneur, 19 avril 2023, Eymoutiers.

Laurent Charbonnier est un documentariste animalier de renom qui a réalisé différents films pour la télévision avant de se tourner vers le cinéma en 2007. Nous proposons dans le cadre du festival HORIZON VERT un focus sur son travail qui permet de sensibiliser aux écosystèmes forestiers. Il viendra présenter deux de ses films phares pour une double-séance suivie de rencontre avec le public

après les projections :

– LE CHÊNE à 17h30

Aventure, Famille / 1h20 / France /De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film

d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,

mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre

majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

– CHAMBORD à 20h30

Documentaire / 1h30 / France /De Laurent Charbonnier

Le château de Chambord est le plus majestueux des châteaux de la Loire. Construit par François 1er en 1519, il est au cœur d’un domaine de 5 000 hectares, une forêt habitée d’espèces animales, un territoire de la superficie de Paris intra-muros. Depuis 5 siècles, cette forêt est préservée comme au premier jour et la vie y foisonne. Au fil des saisons, partons à la découverte du quotidien des animaux du domaine et du château..

Mercredi 2023-04-19 à 17:30:00 ; fin : 2023-04-19 22:30:00. .

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Laurent Charbonnier is a renowned wildlife documentary filmmaker who has directed various films for television before turning to cinema in 2007. As part of the HORIZON VERT festival, we propose a focus on his work which raises awareness of forest ecosystems. He will come to present two of his flagship films for a double screening followed by a meeting with the public

after the screenings:

– THE OAK at 5:30 pm

Adventure, Family / 1h20 / France / By Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Once upon a time, there was an oak tree, 210 years old, that became a pillar in its kingdom. This spectacular

this spectacular adventure film brings together an extraordinary cast: squirrels, barnacles, jays, ants,

field mice…. All this small, vibrant and wonderful world seals its destiny around this majestic tree

which welcomes them, feeds them, protects them from its roots to its top. A poetic ode to life where nature is the only one to express itself.

– CHAMBORD at 8:30 pm

Documentary / 1h30 / France / By Laurent Charbonnier

The castle of Chambord is the most majestic of the Loire castles. Built by François I in 1519, it is at the heart of a 5,000-hectare estate, a forest inhabited by animal species, an area the size of Paris itself. For 5 centuries, this forest has been preserved as it was on the first day and life abounds. Throughout the seasons, let us discover the daily life of the animals of the domain and the castle.

Laurent Charbonnier es un reputado documentalista sobre la vida salvaje que realizó varias películas para televisión antes de dedicarse al cine en 2007. En el marco del festival HORIZON VERT, proponemos centrarnos en su obra de sensibilización sobre los ecosistemas forestales. Vendrá a presentar dos de sus películas emblemáticas en una doble proyección seguida de un encuentro con el público

después de las proyecciones:

– EL ROBLE a las 17h30

Aventura, Familia / 1h20 / Francia / Por Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Érase una vez un roble de 210 años que se convirtió en un pilar de su reino. Esta espectacular

esta espectacular película de aventuras reúne a un reparto extraordinario: ardillas, percebes, arrendajos y hormigas,

ratones de campo…. Este pequeño mundo vibrante, zumbón y maravilloso sella su destino en torno a este majestuoso árbol

que las acoge, las alimenta, las protege desde sus raíces hasta su copa. Una oda poética a la vida donde la naturaleza se expresa por sí sola.

– CHAMBORD a las 20h30

Documental / 1h30 / Francia / Por Laurent Charbonnier

El castillo de Chambord es el más majestuoso de los castillos del Loira. Construido por Francisco I en 1519, se encuentra en el corazón de una finca de 5.000 hectáreas, un bosque habitado por especies animales, una superficie del tamaño del propio París. Desde hace 5 siglos, este bosque se conserva como el primer día y la vida abunda. Con el paso de las estaciones, descubramos la vida cotidiana de los animales de la finca y del castillo.

Laurent Charbonnier ist ein bekannter Tierdokumentarist, der verschiedene Filme für das Fernsehen gedreht hat, bevor er sich 2007 dem Kino zuwandte. Wir schlagen im Rahmen des Festivals HORIZON VERT einen Fokus auf seine Arbeit vor, die das Bewusstsein für die Ökosysteme der Wälder schärft. Er wird zwei seiner Hauptfilme für eine Doppelvorstellung mit anschließender Begegnung mit dem Publikum vorstellen

nach den Filmvorführungen :

– DIE EICHE um 17:30 Uhr

Abenteuer, Familie / 1h20 / Frankreich /Von Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Es war einmal die Geschichte einer 210 Jahre alten Eiche, die zu einer Säule in ihrem Königreich wurde. Dieser Film

spektakuläre Abenteuerfilm versammelt eine außergewöhnliche Besetzung: Eichhörnchen, Schaukeltiere, Eichelhäher, Ameisen,

feldmäuse…. All diese vibrierenden, surrenden und wunderbaren kleinen Welten besiegeln ihr Schicksal um diesen Baum herum

der majestätische Baum nimmt sie auf, ernährt sie und schützt sie von seinen Wurzeln bis zu seiner Spitze. Eine poetische Ode an das Leben, in der die Natur allein zum Ausdruck kommt.

– CHAMBORD um 20:30 Uhr

Dokumentarfilm / 1,5 Stunden / Frankreich /Von Laurent Charbonnier

Das Schloss Chambord ist das majestätischste der Loire-Schlösser. Es wurde 1519 von Franz I. erbaut und befindet sich im Herzen eines 5.000 Hektar großen Anwesens, einem von Tierarten bewohnten Wald, einem Gebiet von der Fläche von Paris innerhalb der Stadtmauern. Seit fünf Jahrhunderten wird dieser Wald wie am ersten Tag bewahrt und das Leben wimmelt nur so von ihm. Entdecken Sie im Laufe der Jahreszeiten den Alltag der Tiere auf dem Gelände und im Schloss.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT d’ Eymoutiers