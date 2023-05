Afterwork du RC Eymeux : 1ère édition 2023 Rugby Club Eymeusin, 19 mai 2023, Eymeux.

Le RC EYMEUX organise le vendredi 19 mai le 1er AFTER WORK de la saison estivale.

♦️L’événement est ouvert à tous !

Entrée gratuite

Planches apéritives pour ravir vos papilles

Buvette pour vous désaltérer.

2023-05-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-19 . .

Rugby Club Eymeusin Stade de la Source

Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



RC EYMEUX is organizing the 1st AFTER WORK of the summer season on Friday 19 May.

the event is open to all !

Free entrance

Aperitif boards to delight your taste buds

Refreshment bar to quench your thirst

El RC EYMEUX organiza el 1er AFTER WORK de la temporada de verano el viernes 19 de mayo.

el evento está abierto a todos

Entrada gratuita

Tablas de aperitivos para deleitar su paladar

Refrescos para saciar la sed

Der RC EYMEUX organisiert am Freitag, den 19. Mai, das erste AFTER WORK der Sommersaison.

die Veranstaltung ist für alle offen!

Der Eintritt ist frei

Aperitif-Bretter, um Ihren Gaumen zu verwöhnen

Getränkestand für Ihren Durst

Mise à jour le 2023-05-12 par Valence Romans Tourisme