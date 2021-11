Eymet fête Ste-Catherine Eymet, 25 novembre 2021, Eymet.

Eymet fête Ste-Catherine Rue du Veau Halle aux Veaux Eymet

2021-11-25 09:00:00 – 2021-11-28 Rue du Veau Halle aux Veaux

Eymet Dordogne

De 9h00 à 16h00 Marché de producteurs, jeux et ateliers gratuits, mini-ferme, rencontres avec les associations.

A partir de 9h00, on prépare de bonnes soupes!

A partir de 12h00, on achète local au marché des producteurs.

Braderie, buvette et randonnée.

Sur le boulevard national : Expo-ventes pépiniéristes, motoculture, véhicules d’occasion, matériels agricoles, véhicules de collection, attractions foraines

De 9h00 à 16h00 Marché de producteurs, jeux et ateliers gratuits, mini-ferme, rencontres avec les associations.

A partir de 9h00, on prépare de bonnes soupes!

A partir de 12h00, on achète local au marché des producteurs.

Braderie, buvette et randonnée.

Sur le boulevard national : Expo-ventes pépiniéristes, motoculture, véhicules d’occasion, matériels agricoles, véhicules de collection, attractions foraines

+33 5 53 22 22 10

De 9h00 à 16h00 Marché de producteurs, jeux et ateliers gratuits, mini-ferme, rencontres avec les associations.

A partir de 9h00, on prépare de bonnes soupes!

A partir de 12h00, on achète local au marché des producteurs.

Braderie, buvette et randonnée.

Sur le boulevard national : Expo-ventes pépiniéristes, motoculture, véhicules d’occasion, matériels agricoles, véhicules de collection, attractions foraines

MAIRIE EYMET

Rue du Veau Halle aux Veaux Eymet

dernière mise à jour : 2021-11-10 par