Tèrra Aventura : Secrets d’Eymet Eymet, 30 juin 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Zabeth – Histoire et monuments

Bienvenue à Eymet, bastide française érigée au XIIIème siècle à la demande d’Alphonse de Poitiers, le frère du roi de France Louis IX. C’est le 28 juin 1270 que débute l’histoire d’Eym…

Dis donc perruquette, tu plaisantes j’espère ? Nous autres gaulois étions là bien avant vous, et d’ailleurs la sépulture de mon arrière arrière-arrière-arrière-grand-père est située au dolmen d’Eylias, un mégalithe de type allée couverte situé non loin d’ici… Vous êtes sur des terres sacrées, un lieu de culte gaulois, ou « nemet »… ça ne te rappelle rien ?

« nemet » ? Tu ne vas quand même pas nous dire que le nom d’Eymet viendrait de ce terme gaulois – à ne pas confondre avec les thermes romains hi hi – si ?.

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Zabeth – History and monuments

Welcome to Eymet, a French bastide built in the 13th century at the request of Alphonse de Poitiers, the brother of King Louis IX of France. The history of Eymet began on June 28, 1270?

Tell me, wig, are you kidding me ? We Gauls were here long before you, and in fact the burial place of my great-great-great-grandfather is located at the dolmen of Eylias, a megalith of the covered alley type located not far from here? You are on sacred ground, a Gallic place of worship, or « nemet »?

« nemet »? You are not going to tell us that the name of Eymet comes from this Gallic term ? not to be confused with the Roman baths ?

Eymet – Historia y monumentos

Bienvenido a Eymet, una bastida francesa construida en el siglo XIII a petición de Alfonso de Poitiers, hermano del rey Luis IX de Francia. La historia de Eymet comenzó el 28 de junio de 1270?

Estás bromeando, ¿verdad? Nosotros, los galos, estuvimos aquí mucho antes que vosotros, y de hecho la tumba de mi tatarabuelo se encuentra en el dolmen de Eylias, un megalito tipo callejón cubierto situado no muy lejos de aquí… » ¿Estás en tierra sagrada, un lugar de culto galo, o « nemet »?

¿ »nemet »? ¿No nos dirá que el nombre de Eymet procede de este término galo? ¿No confundir con las termas romanas? ¿Sí?

Zabeth – Geschichte und Sehenswürdigkeiten

Willkommen in Eymet, einer französischen Bastide, die im 13. Jahrhundert auf Wunsch von Alphonse de Poitiers, dem Bruder des französischen Königs Ludwig IX, errichtet wurde. Die Geschichte von Eymet beginnt am 28. Juni 1270

Sag mal, Perücke, das ist doch nicht dein Ernst? Wir Gallier waren schon lange vor euch hier, und die Grabstätte meines Ur-Ur-Ur-Ur-Großvaters befindet sich im Dolmen d’Eylias, einem Megalithen mit überdachtem Gang, der nicht weit von hier entfernt ist Sie befinden sich auf heiligem Boden, einer gallischen Kultstätte oder « nemet »? erinnert Sie das an etwas?

« Nemet »? Du willst uns doch nicht erzählen, dass der Name Eymet von diesem gallischen Begriff abstammt? nicht zu verwechseln mit den römischen Thermen hi hi? oder?

Mise à jour le 2023-06-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides