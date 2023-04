Marché des artisans créateurs Avenue Maréchal De Lattre de Tassigny, 19 novembre 2023, Eymet.

L’Association 4 As organise un marché d’artisans créateurs. Vous y trouverez de l’ameublement, décoration, habillement, accessoires, jouets et produits de bouche. Le métier des Artisans-Créateurs en Eymet est bien étrange : il se fait, il se vit, de bois vieux ou jeunot, sculptés ou vernis, de terre glaise pétrie ou tournée, de métal noble ou populo martelé assemblé, de verre coloré soufflé droit comme I ou courbe comme S, de tissus d’élégance confort diaphanes ou chaleureux, de résine de synthèse incluant quelque merveille, de jus de treille savamment maturé, de produits du terroir retrouvés et natures..

2023-11-19 à ; fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Avenue Maréchal De Lattre de Tassigny Salle polyvalente

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Association 4 As organizes a market of creative craftsmen. You will find furniture, decoration, clothing, accessories, toys and food products. The craft of the Artisans-Creators in Eymet is quite strange: it is made, it is lived, of old or young wood, sculpted or varnished, of kneaded or turned clay, of noble or hammered metal assembled, of coloured glass blown straight as I or curved as S, of fabrics of diaphanous or warm comfort, of synthetic resin including some marvel, of vine juice skilfully matured, of local products found and natural.

La Asociación 4 Ases organiza un mercado de artesanos creativos. Encontrará muebles, decoración, ropa, accesorios, juguetes y productos alimenticios. El oficio de los Artesanos-Creadores en Eymet es bastante extraño: se hace, se vive, de madera vieja o joven, esculpida o barnizada, de arcilla amasada o torneada, de metal noble o martillado ensamblado, de vidrio coloreado soplado recto como yo o curvado como yo, de tejidos de confort diáfano o cálido, de resina sintética incluso alguna maravilla, de zumo de vid hábilmente madurado, de productos locales encontrados y naturales.

Der Verein 4 As organisiert einen Markt mit kreativen Kunsthandwerkern. Hier finden Sie Möbel, Dekoration, Kleidung, Accessoires, Spielzeug und Lebensmittel. Der Beruf der Handwerker-Kreateure in Eymet ist sehr seltsam: Er wird aus altem oder jungem, geschnitztem oder lackiertem Holz, geknetetem oder gedrehtem Ton, edlem oder gehämmertem Metall, mundgeblasenem farbigem Glas, das gerade wie I oder gebogen wie S ist, durchscheinenden oder warmen Stoffen von Komfort-Eleganz, Kunstharz, das einige Wunder enthält, fachmännisch gereiftem Weinrebensaft und wiedergefundenen und natürlichen Produkten aus der Region gemacht und gelebt.

Mise à jour le 2023-03-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides