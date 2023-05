Blues : Tom Woods 29 Place Gambetta, 26 août 2023, Eymet.

Tom Woods revient au Dan Martin’s, cette fois avec l’harmonica de David Chalumeau. Avec son style unique de voix et guitare, Tom redécouvre les racines du blues avec ses propres chansons et d’autres classiques.

Tom Woods returns to Dan Martin’s, this time with David Chalumeau on harmonica. With his unique style of voice and guitar, Tom rediscovers the roots of the blues with his own songs and other classics..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . .

29 Place Gambetta Dan Martin’s Café Américain

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tom Woods vuelve a Dan Martin’s, esta vez con la armónica de David Chalumeau. Con su estilo único de voz y guitarra, Tom redescubre las raíces del blues con sus propias canciones y otros clásicos.

Tom Woods kehrt ins Dan Martin?s zurück, dieses Mal mit der Mundharmonika von David Chalumeau. Mit seinem einzigartigen Stil aus Stimme und Gitarre entdeckt Tom mit seinen eigenen Songs und anderen Klassikern die Wurzeln des Blues neu.

