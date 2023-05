ÉTÉ ACTIF – Canoë nocturne 45 place Gambetta, 23 août 2023, Eymet.

Jeux en canoë pour les enfants et les adultes, balade sur le Dropt.

Groupe de 10 personnes max. Age minimum 8 ans. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Prévoir lampe de poche ou frontale..

45 place Gambetta Office de Tourisme

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoeing games for children and adults, trip on the Dropt.

Group of 10 people max. Minimum age 8 years. Obligation to know how to swim. Bring a headlamp.

Meeting point in front of the Tourist Office. Bring a flashlight or headlamp.

Juegos de canoa para niños y adultos, excursión en el Dropt.

Grupo de 10 personas máximo. Edad mínima 8 años. Hay que saber nadar. Llevar linterna frontal.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo. Llevar linterna o frontal.

Kanuspiele für Kinder und Erwachsene, Spaziergang auf dem Fluss Dropt.

Gruppe von max. 10 Personen. Mindestalter 8 Jahre. Pflicht, schwimmen zu können. Eine Stirnlampe mitbringen.

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme. Taschen- oder Stirnlampe mitbringen.

