Apéro Cadix Avenue de la Bastide Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Apéro Cadix Avenue de la Bastide, 10 août 2023, Eymet. Bar à vin, restauration sur place, live music avec 80’s Wave et ses reprises énergiques au violon & DJ SET..

Avenue de la Bastide Jardin de Cadix

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wine bar, on-site catering, live music with 80’s Wave and its energetic violin covers & DJ SET. Bar de vinos, catering in situ, música en directo con 80’s Wave y su enérgico violín covers & DJ SET. Weinbar, Essen vor Ort, Live-Musik mit 80’s Wave und seinen energiegeladenen Coversongs auf der Geige & DJ SET. Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

