Eté actif – Escape game 31 rue du couvent, 8 août 2023, Eymet.

Par groupe de 8 personnes, à partir de 7 ans. Sur le thème « les mystères du père Igord », salle climatisée.

Tous les 45 minutes entre 16h et 18h45. Inscription obligatoire..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 18:45:00. .

31 rue du couvent Bibliothèque

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In groups of 8 people, from 7 years old. On the theme « the mysteries of Father Igord », air-conditioned room.

Every 45 minutes between 4 and 6:45 pm. Registration required.

En grupos de 8 personas, a partir de 7 años. Sobre el tema « los misterios del Padre Igord », sala climatizada.

Cada 45 minutos entre las 16.00 y las 18.45 h. Inscripción obligatoria.

In Gruppen von 8 Personen, ab 7 Jahren. Zum Thema « Die Geheimnisse von Pater Igord », klimatisierter Raum.

Alle 45 Minuten zwischen 16:00 und 18:45 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides