Apéro Cadix Avenue de la Bastide, 3 août 2023, Eymet.

Bar à vin, restauration sur place, live music avec Terry & Susie & DJ SET.

A 18h warm up avec un spectacle de Bastid’art dans la cour du Château..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Avenue de la Bastide Jardin de Cadix

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wine bar, food and beverages on site, live music with Terry & Susie & DJ SET.

At 6pm warm up with a show by Bastid’art in the courtyard of the castle.

Bar de vinos, catering, música en directo con Terry & Susie & DJ SET.

A las 18:00 horas, calentamiento con un espectáculo Bastid’art en el patio del castillo.

Weinbar, Essen vor Ort, Live-Musik mit Terry & Susie & DJ SET.

Um 18 Uhr Warm-up mit einer Show von Bastid’art im Innenhof des Schlosses.

