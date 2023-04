Apéro Cadix Avenue de la Bastide, 27 juillet 2023, Eymet.

Bar à vin, restauration sur place, ce soirle groupe Docteur No avec son rythme soul groove et un DJ SET seront présents pour vous faire danser..

2023-07-27

Avenue de la Bastide Jardin de Cadix

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wine bar, catering on the spot, tonight the group Doctor No with its rhythm soul groove and a DJ SET will be present to make you dance.

Bar de vinos, catering in situ, esta noche el grupo Docteur No con su ritmo soul groove y un DJ SET estarán presentes para hacerte bailar.

Weinbar, Verpflegung vor Ort, heute Abend werden die Gruppe Docteur No mit ihrem Soul-Groove-Rhythmus und ein DJ SET anwesend sein, um Sie zum Tanzen zu bringen.

