ÉTÉ ACTIF – Baptême de plongée Bretou, 22 juillet 2023, Eymet.

Baptême en scaphandre, tubas et détendeurs pour découvrir les sensations d’immersion aquatique !

Matériel fourni et encadrement par des moniteurs de plongée qualifiés.

Groupe de 12 personnes max. Age minimum 8 ans. Autorisation parentale pour les mineurs..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 12:00:00. .

Bretou Piscine

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the sensations of aquatic immersion with scuba diving, snorkeling and regulators!

Equipment provided and supervision by qualified diving instructors.

Group of 12 people max. Minimum age 8 years old. Parental authorization required for minors.

Descubra la emoción de bucear con equipo de submarinismo, tubos y reguladores

Equipo proporcionado y supervisión por instructores de buceo cualificados.

Grupo de 12 personas máximo. Edad mínima 8 años. Se requiere autorización paterna para los menores.

Schnuppertauchen in Taucheranzug, Schnorchel und Atemregler, um das Gefühl des Untertauchens im Wasser zu entdecken!

Ausrüstung wird bereitgestellt und von qualifizierten Tauchlehrern betreut.

Gruppe von max. 12 Personen. Mindestalter 8 Jahre. Elterliche Genehmigung für Minderjährige.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides