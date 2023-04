Cinéma en plein air Jardin de Cadix, 13 juillet 2023, Eymet.

Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet ! Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine ! Séance à partir de 22h. En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel !.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Jardin de Cadix

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy an open-air cinema session at the Jardin de Cadix in Eymet! On chiliennes or on stools for the first arrivals. Don’t forget to bring your sweater! Screening from 10pm. In case of bad weather, the Cultural Space will be the venue !

Disfrute de una sesión de cine al aire libre en el Jardín de Cadix, en Eymet En chiliennes o en taburetes para los primeros en llegar. ¡No olvide traer su jersey! Proyección a partir de las 22h. En caso de mal tiempo, ¡el Centro Cultural será el escenario!

Genießen Sie eine Filmvorführung unter freiem Himmel im Jardin de Cadix in Eymet! Auf Chiliennes oder auf Hockern für die Erstbesucher. Und vergessen Sie nicht Ihre kleine Wolle! Die Vorführung beginnt um 22 Uhr. Bei schlechtem Wetter Rückzug in den Espace Culturel!

