Gala de danse 2023 Avenue de la bastide, 25 juin 2023, Eymet.

L’école de danse Beatrix Hibert vous propose son gala de danse de fin d’année. Venez admirer les performances des élèves !.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Avenue de la bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Beatrix Hibert dance school offers you its end of the year dance gala. Come and admire the students’ performances!

La escuela de danza Beatrix Hibert celebrará su gala de danza de fin de curso. ¡Ven a admirar las actuaciones de los alumnos!

Die Tanzschule Beatrix Hibert lädt Sie zu ihrer Tanzgala am Ende des Schuljahres ein. Kommen Sie und bewundern Sie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler!

