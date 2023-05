Les Nuits des Forêts | La Magie dans la Forêt | Dimanche 11 juin Col de Pouthet, 11 juin 2023, Eymet.

Les amis de Sally la Salamandre présentent « la Magie dans la Forêt » dans le cadre de l’opération » Le Nuit des Forêts ».

Au programme :

9H30 Balade « Arbra’cadabra, la magie des plantes ».

Balade emmenée par Bruno Wisniewski, animateur nature.

12H30 Auberge Espagnole.

Partageons tous nos spécialités salées et/ou sucrées. N’oubliez pas vos assiettes, couverts.

14H30 Conserver, préserver et soutenir la magie de la forêt.

Conférence et discussion avec l’association « SOS Forêt Dordogne ».

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 15:30:00. .

Col de Pouthet Jean Blanc

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The friends of Sally la Salamandre present « Magic in the Forest » as part of the operation « The Night of the Forests ».

On the program:

9H30 Walk « Arbra’cadabra, the magic of plants ».

Walk led by Bruno Wisniewski, nature animator.

12H30 Spanish Inn.

Let’s all share our salty and/or sweet specialties. Don’t forget your plates and cutlery.

14H30 Conserve, preserve and support the magic of the forest.

Conference and discussion with the association « SOS Forêt Dordogne »

Los amigos de Sally la Salamandre presentan « Magia en el bosque » en el marco de la operación « La noche de los bosques ».

En el programa

9.30 h Paseo « Arbra’cadabra, la magia de las plantas ».

Paseo dirigido por Bruno Wisniewski, guía de naturaleza.

12H30 Posada española.

Compartamos todos nuestras especialidades saladas y/o dulces. No olvide sus platos y cubiertos.

14h30 Conservar, preservar y apoyar la magia del bosque.

Conferencia y debate con la asociación « SOS Forêt Dordogne »

Die Freunde von Sally la Salamandre präsentieren « Magie im Wald » im Rahmen der Aktion « Die Nacht der Wälder ».

Auf dem Programm stehen:

9.30 Uhr Spaziergang « Arbra’cadabra, la magie des plantes ».

Spaziergang unter der Leitung von Bruno Wisniewski, Naturanimateur.

12H30 Spanische Herberge.

Lassen Sie uns alle unsere salzigen und/oder süßen Spezialitäten teilen. Vergessen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck nicht.

14H30 Den Zauber des Waldes erhalten, bewahren und unterstützen.

Vortrag und Diskussion mit dem Verein « SOS Forêt Dordogne »

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides