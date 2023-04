Jazz Off’ | David Chevallier – Le Coeur du Sujet Avenue de la Bastide, 3 juin 2023, Eymet.

David Chevallier fait partie de ces musiciens qui aiment changer de direction, n’hésitant pas à sortir de leur zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons. Compositeur prolifique et improvisateur aguerri, il cultive son style à part et trace un chemin particulier.Longtemps compagnon de route de jazzmen tels que Laurent Dehors ou Patrice Caratini, il a fondé sa propre compagnie musicale, le SonArt, qui explore les possibilités de rencontres entre univers musicaux éloignés, et s’intéresse particulièrement aux points de jonction entre musique baroque et jazz contemporain.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art.

2023-06-03

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



David Chevallier is one of those musicians who like to change direction, not hesitating to leave their comfort zone to explore new horizons. Prolific composer and seasoned improviser, he cultivates his own style and traces a particular path. Long a companion of jazzmen such as Laurent Dehors or Patrice Caratini, he founded his own musical company, SonArt, which explores the possibilities of encounters between distant musical universes, and is particularly interested in the points of junction between baroque music and contemporary jazz

Doors open at 7:30 pm. Possibility of meal on the spot on reservation + 15 € without drinks. RESERVATION ADVISED : Eymet Tourist Office or Maquiz’art

David Chevallier es uno de esos músicos a los que les gusta cambiar de dirección, que no dudan en salir de su zona de confort para explorar nuevos horizontes. Prolífico compositor y experimentado improvisador, cultiva su propio estilo distintivo y sigue un camino particular. Compañero desde hace tiempo de jazzistas como Laurent Dehors o Patrice Caratini, fundó su propia compañía musical, SonArt, que explora las posibilidades de encuentro entre universos musicales distantes, y se interesa especialmente por los puntos de intersección entre la música barroca y el jazz contemporáneo

Las puertas se abren a las 19:30. Posibilidad de comida in situ previa reserva + 15€ sin incluir las bebidas. Se aconseja reservar: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art

David Chevallier gehört zu den Musikern, die gerne die Richtung wechseln und nicht zögern, ihre Komfortzone zu verlassen, um neue Horizonte zu erforschen. Er war lange Zeit Weggefährte von Jazzmusikern wie Laurent Dehors oder Patrice Caratini und hat nun seine eigene Musikgruppe SonArt gegründet, die die Möglichkeiten der Begegnung zwischen entfernten musikalischen Welten erkundet und sich besonders für die Schnittstellen zwischen Barockmusik und zeitgenössischem Jazz interessiert

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 15 € ohne Getränke . RESERVIERUNG: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art

