Jazz Off’ | Flash Pig – Le plus longtemps possible Avenue de la Bastide, 3 juin 2023, Eymet.

Dirigé collégialement, mettant l’accent sur le collectif plus que sur les individualités, Flash Pig aspire chaque année un peu plus à grandir, à évoluer. Symbole de la volonté de construire collectivement, ce nouvel album est le premier dans lequel se retrouvent des compositions de chacun des quatre membres du groupe. C’est aussi le premier disque d’un nouveau label, baptisé Astérie, créé sur mesure pour les futurs opus de Flash Pig.

La musique de ce disque, quant à elle, réaffirme au fil des pistes leur goût de l’aventure, mais aussi la force et l’originalité de leur univers, dans lequel l’héritage du free jazz peut cohabiter sans heurts avec Sean Paul ou Lana Del Rey.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art. Forfait proposé à 25€ pour les 2 concerts du jour..

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Directed collegially, emphasizing the collective more than the individualities, Flash Pig aspires each year a little more to grow, to evolve. Symbol of the will to build collectively, this new album is the first one in which compositions of each of the four members of the group are found. It is also the first record of a new label, called Astérie, created to measure for the future opuses of Flash Pig.

The music of this record, as for it, reaffirms throughout the tracks their taste for adventure, but also the strength and originality of their universe, in which the heritage of free jazz can cohabit without clashes with Sean Paul or Lana Del Rey.

Doors open at 7:30 pm. Possibility of meal on the spot on reservation + 15 ? except drinks. RESERVATION ADVISED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art. Package proposed at 25? for the 2 concerts of the day.

Gestionado colectivamente, haciendo hincapié en lo colectivo más que en lo individual, Flash Pig aspira a crecer y evolucionar un poco más cada año. Simbolizando la voluntad de construir colectivamente, este nuevo álbum es el primero en el que se incluyen composiciones de cada uno de los cuatro miembros de la banda. Es también el primer disco de un nuevo sello, llamado Astérie, creado a la medida de las futuras obras de Flash Pig.

La música de este disco reafirma su gusto por la aventura, pero también la fuerza y la originalidad de su universo, en el que la herencia del free jazz puede cohabitar sin problemas con Sean Paul o Lana Del Rey.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Posibilidad de comida in situ previa reserva + 15€ sin bebidas. RESERVA ACONSEJADA: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art. Precio del paquete de 25€ para los 2 conciertos del día.

Flash Pig wird kollegial geführt, legt mehr Wert auf das Kollektiv als auf die Individualität und strebt jedes Jahr ein bisschen mehr danach, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Als Symbol für den Willen, gemeinsam zu bauen, ist dieses neue Album das erste, auf dem sich Kompositionen von jedem der vier Bandmitglieder wiederfinden. Es ist auch das erste Album eines neuen Labels namens Asteria, das für die zukünftigen Werke von Flash Pig maßgeschneidert wurde.

Die Musik auf dieser Platte bestätigt die Abenteuerlust der Band, aber auch die Stärke und Originalität ihres Universums, in dem das Erbe des Free Jazz nahtlos mit Sean Paul oder Lana Del Rey zusammenleben kann.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 15 ? ohne Getränke. RESERVIERUNG: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art. Pauschalpreis von 25 ? für die beiden Konzerte des Tages.

