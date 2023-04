Passage des voitures du Rétromobile Club Réolais Place Gambetta, 3 juin 2023, Eymet.

Amateurs de voitures rétro venez découvrir celles du Rétromobile Club de La Réole de passage dans notre Bastide !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 10:00:00. .

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lovers of retro cars come and discover those of the Retromobile Club of La Réole passing through our Bastide!

Amantes de los coches retro, ¡venid a descubrir los del Retromobile Club de La Réole que pasan por nuestra Bastide!

Der Rétromobile Club von La Réole ist in unserer Bastide zu Gast

