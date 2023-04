Concert au Tortoni 3 avenue Sainte-Foy Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Eymet

Concert au Tortoni 3 avenue Sainte-Foy, 27 mai 2023, Eymet. Le café Le Tortoni vous propose un concert pour un moment en toute convivialité !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

3 avenue Sainte-Foy Café Le Tortoni

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Tortoni café offers you a concert for a moment of conviviality! El Café Le Tortoni le ofrece un concierto para un momento de convivencia Das Café Le Tortoni bietet Ihnen ein Konzert für einen Moment in geselliger Runde! Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu 3 avenue Sainte-Foy Adresse 3 avenue Sainte-Foy Café Le Tortoni Ville Eymet Departement Dordogne Lieu Ville 3 avenue Sainte-Foy Eymet

3 avenue Sainte-Foy Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Concert au Tortoni 3 avenue Sainte-Foy 2023-05-27 was last modified: by Concert au Tortoni 3 avenue Sainte-Foy 3 avenue Sainte-Foy 27 mai 2023 3 avenue Sainte-Foy Eymet

Eymet Dordogne