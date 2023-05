Une journée au Vignoble Lieu-dit Boca, 27 mai 2023, Eymet.

-Présentation du millésime 2022

– Tour du vignoble en quad

– Dégustation de la nouvelle gamme

– Jeux en bois et jeux autour du vin

– Randonnée / chasse au trésor dans le vignoble

– Restauration sur place le midi sous forme d’assiettes/pique-nique (pensez à réserver !)

Journée en partenariat avec : Charlotte et Nectaire, atelier découverte de l’apiculture ; Tim du Col de Pouthet, travail artisanal autour du bois ; Amélie et Théo, Champagne Lacroix Triaulaire dégustation et vente.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:30:00. .

Lieu-dit Boca

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



-Presentation of the 2022 vintage

– Tour of the vineyard in quad

– Tasting of the new range

– Wooden games and games around wine

– Hike / treasure hunt in the vineyard

– Catering on site at lunchtime in the form of plates/picnics (remember to reserve!)

Day in partnership with : Charlotte and Nectaire, beekeeping discovery workshop; Tim du Col de Pouthet, wood crafting; Amélie and Théo, Champagne Lacroix Triaulaire tasting and sale

-Presentación de la añada 2022

– Visita del viñedo en quad

– Degustación de la nueva gama

– Juegos de madera y juegos relacionados con el vino

– Senderismo / búsqueda del tesoro en el viñedo

– Catering in situ al mediodía en forma de platos/picnic (¡recuerde reservar!)

Jornada en colaboración con : Charlotte y Nectaire, taller de descubrimiento de la apicultura; Tim du Col de Pouthet, artesanía en madera; Amélie y Théo, degustación y venta de Champagne Lacroix Triaulaire

-Vorstellung des Jahrgangs 2022

– Quad-Tour durch die Weinberge

– Verkostung des neuen Sortiments

– Holzspiele und Spiele rund um den Wein

– Wanderung/Schatzsuche in den Weinbergen

– Verpflegung vor Ort am Mittag in Form von Tellern/Picknicks (denken Sie an eine Reservierung!)

Tag in Partnerschaft mit : Charlotte und Nectaire, Workshop zur Entdeckung der Bienenzucht; Tim du Col de Pouthet, handwerkliche Arbeiten rund um das Thema Holz; Amélie und Théo, Champagne Lacroix Triaulaire Verkostung und Verkauf

Mise à jour le 2023-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides