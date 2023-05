Fête du couronnement du Roi Charles III Lieu-dit la Gravette, 7 mai 2023, .

Les associations ACFFA & ASE vous invitent à fêter le couronnement du Roi Charles III. Pour célébrer cet événement plusieurs animations vous seront proposées, telles que la fabrication de couronnes et la découverte du rugby pour les enfants, de la musique par Terry, Sussie et Keith, des expositions de photographies et d’art, des voitures de collection seront également exposées. Vous pourrez manger sur place avec un bar ouvert le midi, des grillades et un apéritif. Le thé sera servi à 15h30..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. EUR.

Lieu-dit la Gravette Stade de Rugby de la Gravette

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The associations ACFFA & ASE invite you to celebrate the coronation of King Charles III. To celebrate this event several animations will be proposed to you, such as the manufacture of crowns and the discovery of rugby for the children, music by Terry, Sussie and Keith, exhibitions of photographs and art, cars of collection will also be exposed. Food will be available on site with a bar open for lunch, grilled meats and an appetizer. Tea will be served at 3:30 pm.

Las asociaciones ACFFA & ASE les invitan a celebrar la coronación del Rey Carlos III. Para celebrar este acontecimiento se les propondrán varias animaciones, como la confección de coronas y el descubrimiento del rugby para los niños, música de Terry, Sussie y Keith, exposiciones de fotografías y arte, también se expondrán coches de colección. Habrá un bar abierto para el almuerzo, parrilladas y un aperitivo. El té se servirá a las 15.30 h.

Die Vereine ACFFA & ASE laden Sie ein, die Krönung von König Karl III. zu feiern. Um dieses Ereignis zu feiern, werden Ihnen mehrere Animationen angeboten, wie z. B. die Herstellung von Kronen und die Entdeckung des Rugbys für Kinder, Musik von Terry, Sussie und Keith, Foto- und Kunstausstellungen, Oldtimer werden ebenfalls ausgestellt. Sie können vor Ort essen, mit einer Bar, die mittags geöffnet ist, gegrilltes Fleisch und einen Aperitif. Tee wird um 15:30 Uhr serviert.

Mise à jour le 2023-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides