Jazz Off’ | Toine Thys – Orlando Avenue de la Bastide, 6 mai 2023, Eymet.

Boutons en tout genres, pédales d’effets, synthétiseurs, machines électroniques, entourent le claviériste Tony Paeleman qui se déploie depuis plusieurs années tant comme pianiste que comme architecte sonore polymorphe aux côtés d’artistes majeurs comme Anne Pacéo ou Vincent Peirani. Son nouveau trio électrique plonge le Rhodes, le synthétiseur et les effets électroniques au cœur du groupe qu’il forme avec Julien Herné (basse électrique) et Stéphane Huchard (batterie), solides références dans leur domaine. Tony Paeleman (fr) Fender Rhodes, claviers, Julien Herné (fr) basse,

Stéphane Huchard (fr) batterie.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Buttons of all kinds, effects pedals, synthesizers, electronic machines, surround the keyboardist Tony Paeleman who has been deploying himself for several years as a pianist as well as a polymorphic sound architect alongside major artists such as Anne Pacéo or Vincent Peirani. His new electric trio plunges the Rhodes, the synthesizer and the electronic effects in the heart of the group which he forms with Julien Herné (electric bass) and Stéphane Huchard (drums), solid references in their field. Tony Paeleman (fr) Fender Rhodes, keyboards, Julien Herné (fr) bass,

Stéphane Huchard (fr) drums.

Doors open at 7:30 pm. Possibility of meal on the spot on reservation + 15 € without drinks. RESERVATION ADVISED : Eymet Tourist Office or Maquiz’art

Botones de todo tipo, pedales de efectos, sintetizadores y máquinas electrónicas rodean al teclista Tony Paeleman, que lleva varios años trabajando como pianista y como arquitecto de sonidos polimórficos junto a grandes artistas como Anne Pacéo y Vincent Peirani. Su nuevo trío eléctrico sumerge el Rhodes, el sintetizador y los efectos electrónicos en el corazón del grupo que forma con Julien Herné (bajo eléctrico) y Stéphane Huchard (batería), sólidas referencias en su campo. Tony Paeleman (fr) Fender Rhodes, teclados, Julien Herné (fr) bajo,

Stéphane Huchard (fr) batería.

Las puertas se abren a las 19.30 horas. Posibilidad de comida in situ previa reserva + 15€ sin incluir las bebidas. Se aconseja reservar: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art

Knöpfe aller Art, Effektpedale, Synthesizer und elektronische Maschinen umgeben den Keyboarder Tony Paeleman, der seit mehreren Jahren sowohl als Pianist als auch als polymorpher Klangarchitekt an der Seite bedeutender Künstler wie Anne Pacéo oder Vincent Peirani tätig ist. In seinem neuen elektrischen Trio stehen Rhodes, Synthesizer und elektronische Effekte im Mittelpunkt der Gruppe, die er mit Julien Herné (E-Bass) und Stéphane Huchard (Schlagzeug) bildet, die in ihrem Fachgebiet eine solide Referenz sind. Tony Paeleman (fr) Fender Rhodes, Keyboards, Julien Herné (fr) Bass,

Stéphane Huchard (fr) Schlagzeug.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 15 € ohne Getränke . RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art

Mise à jour le 2023-03-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides