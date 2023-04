Séance de dédicace avec Jean Lenturlu 17 rue du Temple, 29 avril 2023, Eymet.

Tout s’arrange mais mal :

Le titre de ce livre est un aphorisme du journaliste, romancier et dramaturge (bien oublié aujourd’hui) Alfred Capus (1857-1922) qui apparaît souvent dans le journal de Jules Renard. Ce livre anniversaire des 10 ans d’existence de Privé de désert est un choix d’aphorismes du livre-disque « La forêt des hommes perdus » édité en 2006, du carnet de voyages littéraires « Balthazar Cannibale » en 2008 et du petit livre « Ouverture facile » édité en 2011 tous les trois épuisés, ainsi que d’aphorismes inédits extraits du journal de campagne mensuel de Jean Lenturlu agrémentés de ses dessins tragiques..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 19:00:00. EUR.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Everything is arranged but badly:

The title of this book is an aphorism of the journalist, novelist and playwright (well forgotten today) Alfred Capus (1857-1922) who often appears in the diary of Jules Renard. This anniversary book of the 10 years of existence of Privé de désert is a selection of aphorisms from the book-disc « La forêt des hommes perdus » published in 2006, from the literary travel book « Balthazar Cannibale » in 2008 and from the small book « Ouverture facile » published in 2011, all three out of print, as well as unpublished aphorisms extracted from Jean Lenturlu’s monthly campaign diary, embellished by his tragic drawings.

Todo sale bien, pero mal :

El título de este libro es un aforismo del periodista, novelista y dramaturgo (hoy olvidado) Alfred Capus (1857-1922) que aparece a menudo en el diario de Jules Renard. Este libro aniversario del 10º aniversario de Privé de désert es una selección de aforismos del libro-disco « La forêt des hommes perdus » publicado en 2006, del libro de viajes literarios « Balthazar Cannibale » de 2008 y del pequeño libro « Ouverture facile » publicado en 2011, los tres agotados, así como aforismos inéditos extraídos del diario mensual de campaña de Jean Lenturlu, embellecidos por sus trágicos dibujos.

Alles wird gut, aber schlecht :

Der Titel dieses Buches ist ein Aphorismus des (heute weitgehend vergessenen) Journalisten, Romanciers und Dramatikers Alfred Capus (1857-1922), der häufig im Tagebuch von Jules Renard auftaucht. Dieses Jubiläumsbuch zum 10-jährigen Bestehen von Privé de désert ist eine Auswahl von Aphorismen aus dem 2006 herausgegebenen Plattenbuch « La forêt des hommes perdus », dem 2008 erschienenen literarischen Reisetagebuch « Balthazar Cannibale » und dem 2011 herausgegebenen kleinen Buch « Ouverture facile », die alle drei vergriffen sind, sowie unveröffentlichte Aphorismen aus Jean Lenturlus monatlichem Feldtagebuch, die mit seinen tragischen Zeichnungen verziert sind.

