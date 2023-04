Spectacle littéraire et ludique avec Jean Lenturlu 17 rue du Temple, 28 avril 2023, Eymet.

Dans ce cabaret des mots Jean Lenturlu est un drôle de cuistot !

Ce soir-là, il nous proposera en apéritif quelques aphorismes, maximes et pensées sortis de son légendaire Tout s’arrange mais mal.

En plat de résistance, il lira des extraits de son abécédaire de brèves de lectures Pareil à l’éléphant, imagé par Claude Ballaré, qui est un étonnant hors d’œuvre littéraire des lectures de ce curieux impénitent.

Et pour finir, en dessert, il vous lira une petite histoire sous-réaliste affligeante !.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In this cabaret of words Jean Lenturlu is a funny cook!

That evening, he will offer us as an aperitif some aphorisms, maxims and thoughts from his legendary Tout s’arrange mais mal.

For the main course, he will read excerpts from his primer of short readings Pareil à l’éléphant, illustrated by Claude Ballaré, which is an astonishing literary hors d??uvre of the readings of this unrepentantly curious man.

And to finish, as a dessert, he will read you a distressing little sub-realistic story!

En este cabaret de palabras, Jean Lenturlu es un cocinero divertido

Como aperitivo, nos ofrecerá algunos aforismos, máximas y pensamientos de su legendario Tout s’arrange mais mal.

Como plato principal, leerá extractos de su cartilla de lecturas breves Pareil à l’éléphant, ilustrada por Claude Ballaré, que constituye un sorprendente entremés literario de las lecturas de este hombre impenitentemente curioso.

Y para terminar, como postre, ¡le leerá un angustioso cuentecillo subrealista!

In diesem Wortkabarett ist Jean Lenturlu ein lustiger Koch!

An diesem Abend wird er uns als Aperitif einige Aphorismen, Maximen und Gedanken aus seinem legendären Buch Tout s’arrange mais mal anbieten.

Zum Hauptgang liest er aus seiner Lesefibel Pareil à l’éléphant, die von Claude Ballaré illustriert wurde und ein erstaunliches literarisches Hors d’oeuvre der Lektüre dieses reuelosen Neugierigen darstellt.

Und zum Schluss liest er Ihnen als Dessert noch eine kleine, sub-realistische Geschichte vor!

Mise à jour le 2023-04-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides